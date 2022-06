Pieniądze z NFZ na ochronę szpitali przed cyberatakiem

Kongresmeni z Komisji Nauki, Kosmosu i Technologii obawiają się, że oprogramowanie może być wykorzystywane do prowadzenia działań szpiegowskich oraz dokonywania cyberataków wymierzonych w USA. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Nawet 900 tysięcy złotych może otrzymać każdy szpital w Polsce na podniesienie bezpieczeństwa. Chodzi o ochronę przed cyberatakami.

- Środki na ten cel przekaże Narodowy Fundusz Zdrowia - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ. - W ramach tych środków szpital może kupić np. urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki np. systemy do tworzenia kopii danych, systemy antywirusowe, systemy kontroli dostępu informacji administracyjnego i zarządzania uprawnieniami. To mogą być urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć.



- Ataki na placówki medyczne nasiliły się - dodaje Koszur. - Ma to związek m.in. z wojną w Ukrainie. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale. To może być wyciek danych, w tym danych osobowych pacjentów. To może być blokowanie sytemu informatycznego czy szyfrowanie plików, co może prowadzić do paraliżu funkcjonowania szpitala, a także uniemożliwić przeprowadzenie planowanych operacji.



Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obejmują wydatki ponoszone od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.