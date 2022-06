Arkonka otwarta od początku czerwca

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogoda nie sprzyja wypoczynkowi nad wodą, ale w najbliższych dniach - ma się to zmienić. Od 1 czerwca startuje szczecińska Arkonka.

Kompleks będzie czynny 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 19, w piątki, soboty i niedziele do godziny 20 - przez czerwiec i lipiec.



Od sierpnia codziennie, włącznie z weekendami, w godzinach od 10 do 19. Bilety - po 16 i 8 złotych - będzie można kupić w kasie, ale też poprzez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin. Można będzie to zrobić na bieżący dzień lub... na dwa kolejne dni. Codziennie dostępnych będzie 2 tysiące takich wejściówek, które uprawniają do wejścia bez stania w kolejce do kasy.



Przy bramce przy parkingu oraz przy kasach głównych stać będzie ochroniarz, do którego będzie można podejść, pokazać do zeskanowania bilet i wejść bez problemu na teren. Na Arkonce, oprócz basenów, jest mnóstwo innych atrakcji.



Są: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Dostępny jest również parking na 200 samochodów. Za każdą godzinę zapłacimy 2 złote.