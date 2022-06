Dodatkowa karetka w Świnoujściu. To niejedyne zmiany w sezonie letnim

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Sezon wakacyjny coraz bliżej, w Świnoujściu od 1 czerwca stacjonuje dodatkowa karetka. Tak jest co roku od czerwca do września.

Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom i turystom lepszą opiekę. - W sumie w miejscowościach nadmorskich stacjonować będzie siedem dodatkowych karetek - mówi Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Wśród najczęściej występujących interwencji zespołów sezonowych były te dotyczące podtopień, wypadków komunikacyjnych, zatrucia alkoholem, urazów, do jakich doszło w wyniku bójek oraz upadków. Sezon letni to oczywiście, co roku, okres zwiększonej liczby interwencji naszych zespołów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i pilnowanie swoich pociech.



Dodatkowa karetka w Świnoujściu stacjonuje od środy, z kolei w pozostałych miejscowościach: w Międzyzdrojach, Dziwnowie, Pobierowie, Darłowie, Ustroniu Morskim i Mielenku będą od 24 czerwca do końca sierpnia.



Od 1 czerwca działa też baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Będzie tam stacjonował śmigłowiec ratunkowy. Baza HEMS w Zegrzu Pomorskim jest jedyną sezonową bazą LPR spośród 22 rozmieszczonych w całej Polsce. W sezonie interweniuje średnio 140 razy. Będzie działać do 5 września.



Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, do końca 2023 roku w Zegrzu Pomorskim powstanie stała baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.