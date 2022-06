Trzy Błękitne Flagi dla najlepszych kąpielisk trafiły do Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Czterdziestu trzem plażom i marinom przyznano w tym roku międzynarodowe wyróżnienie Błękitnej Flagi. Wśród nich znalazło się Świnoujście, które jako jedyne w Polsce, wyróżnienie otrzymuje nieprzerwanie od 17 lat.

W tym roku międzynarodowe jury uznało, że Błękitną Flagę otrzymają aż 43 miejsca w Polsce. To między innymi Międzyzdroje, Stepnica, Dziwnów czy Pobierowo.



Aż trzy flagi trafiły do Świnoujścia - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta miasta.



- Od kilku sezonów otrzymujemy tę flagę nie tylko na plażę na lewobrzeżu, czyli na wyspie Uznam, ale również na plażę Warszów - czyli na wyspie Wolin oraz na Marinę - Port Jachtowy imienia znanego na całym świecie szantymena - Jurka Porębskiego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, bo tego typu błękitną flagę otrzymują najlepsze, prestiżowe kąpieliska na całym świecie - mówi Sujka.



Błękitną Flagą oznacza się mariny i kąpieliska, które muszą spełniać normy czystości, bezpieczeństwa i być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.