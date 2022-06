Ponad dwa miliardy dla Zachodniopomorskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejna edycja Funduszu Inwestycji Strategicznych to odpowiedź rządu na zwiększone potrzeby inwestycyjne samorządów w całej Polsce - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Wiceminister wziął udział w inauguracji programu w województwie zachodniopomorskim, które w obu edycjach ma otrzymać w sumie prawie 2 miliardy 320 milionów złotych.



Wiceminister Szefernaker podkreślił zaangażowanie gmin, które wykazały się dużą aktywnością we wnioskowaniu o środki. - Możemy razem realizować wiele inwestycji, szczególnie na tych terenach, gdzie przez wiele lat brakowało inwestycji. Wiele gmin z naszego regionu dostało możliwość realizacji trzech inwestycji, bardzo małych - takich po kilkaset tysięcy, po milion złotych. To pokazuje, jak jeszcze wielkie są potrzeby na tych terenach - powiedział Paweł Szefernaker.



Ponad miliard 250 milionów złotych - to kolejna transza dotacji dla zachodniopomorskich gmin i powiatów z Polskiego Ładu. Samorządowcy odebrali w środę czeki w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.



- Nie ma w naszym województwie gminy czy powiatu, który w ramach Polskiego Ładu nie otrzymałby wsparcia - mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. - Cały nasz region dla rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma barw partyjnych. Często słyszę "cóż za łaskę rząd Prawa i Sprawiedliwości czyni, skoro to są pieniądze podatników?" Nasi poprzednicy też dysponowali groszem publicznym. Dlaczego wtedy środki nie płynęły do samorządowców? Dlaczego Szczecin był pomijany?



Za przyznane dotacje w całym województwie powstanie 210 inwestycji. - Pieniądze trafiły m.in. do Szczecina na remont SDS-u czy też do Brojc na remont drogi w jednej z gminnych wsi - mówił poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Byliśmy z panem wojewodą niedaleko Gryfic w bardzo małej wiosce, bo mieli tam drogę, która od wojny nie była przez nikogo remontowana. Ta droga oczywiście dziurawa i oto przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości, uruchomił te fundusze i okazało się, że symbolicznie w tej wiosce zakończyliśmy czas II Wojny Światowej.



10 milionów złotych z kolei trafiło do Świerzna. Jak mówił wójt gminy Radosław Drozdowicz, ta dotacja to połowa rocznego budżetu.



- To jest krok milowy w rozwoju gminy - przyznał Drozdowicz.



Powstaną za to drogi i zmodernizowana będzie oczyszczalnia ścieków.



Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że do końca czerwca rząd rozstrzygnie nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.