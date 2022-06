KOMODO, Margaret i Ukeje zapraszają na Dzień Chemika w Policach [WIDEO]

To będzie wyjątkowy dzień - mówią zgodnie artyści, którzy wystąpią w Policach podczas Dnia Chemika. Pierwsza na scenie pojawi się Margaret. Jej koncert rozpocznie się o godzinie 18.30.

Dzień Chemika w Policach odbywa się w tym roku na polanie za Szkołą Podstawową numer 8. Imprezę poprowadzą prezenterzy Radia Szczecin. Z Polic nadawać będziemy także audycję Aktywna Sobota.





Organizatorem imprezy jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.



W ostatnich tygodniach w sieci pojawił się nowy teledysk artystki ze Stargardu. To klip do utworu ". Podobizna wokalistki pojawiła się również na nowojorskim Times Square. To w ramach akcji EQUAL, która promuje młode artystki.Około godziny 20 przed publicznością zaprezentuje się Damian Ukeje. To również reprezentant naszego regionu, bo urodzony w Szczecinie zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Ukeje zaprezentował niedawno nowy singiel pod tytułem. Do utworu powstał także teledysk, który można obejrzeć w serwisie Youtube.Na koniec, czyli po godzinie 21, dla zebranych przed sceną w Policach zagra i zaśpiewa Formacja KOMODO, wspierana przez Thomasa Sykesa. Twórcy z KOMODO mają za sobą współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. To z pewnością gratka dla wszystkich fanów połączenia muzyki klubowej z popem, ale nie tylko.