Podrobione akcesoria do smartfonów. Właściciel punktu handlowego z zarzutami

Policjanci ze Szczecina zabezpieczyli podrobione akcesoria do smartfonów. Ich wartość oszacowano na 40 tysięcy złotych.

Sprzęt był oznaczony znakami znanych firm. Przedmioty były sprzedawane jako oryginalne. W sumie to 260 sztuk słuchawek, baterii oraz etui. Właściciel punktu handlowego usłyszał zarzuty. Może mu grozić do dwóch lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku, gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.