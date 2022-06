Spotkanie po latach. Wspomnienia absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Absolwenci Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie spotkali się przy pamiątkowym kamieniu na Wałach Chrobrego. Wspominali lata spędzone na morzu. To z okazji obchodów 75-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim.

Państwowa Szkoła Morska to pierwsza placówka, jaka mieściła się w budynku przy Wałach Chrobrego - mówił kapitan Włodzimierz Grycner.



- Piękna szkoła. Za tamtych czasów byliśmy w rygorze. Co chwilę bez wyjścia - czyli BW - za coś, co człowiek przeskrobał. Niektórzy wdrapywali się po filarach, piorunochronach, wracając o 5 rano, bo nie było wyjścia - mówił Grycner.



Pierwszym dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej był Zbigniew Szymański - opowiadał kapitan Józef Gawłowicz.



- Kapitan Zbigniew Szymański był podobno według PŻM-u przeciętnym kapitanem, ale dyrektorem szkoły był rewelacyjnym. Gdynia nam go zazdrościła. Miał wielkopański sposób bycia, poruszał się powoli, bo uważał, że w jego wieku dżentelmen jak się śpieszy, to traci wdzięk - mówił Szymański.



Państwowa Szkoła Morska zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Morską, która kształciła marynarzy dla PŻM, Gryfa, Transoceanu czy zagranicznych armatorów.