Moc atrakcji na Dzień Chemika w Policach [PLAN WYDARZENIA]

Koncerty na żywo, rywalizacja sportowa, a także gry i zabawy dla całych rodzin - tak będzie 4 czerwca w Policach. Wydarzenie ze sceny, ale także z jej okolic, poprowadzą prezenterzy Radia Szczecin.



Plan wydarzenia:

Margaret

Damian Ukeje

KOMODO

Już w najbliższą sobotę o godzinie 11 wystartuje Dzień Chemika w Policach. To impreza w której wziąć udział może każdy. Nie jest jednak tajemnicą, że to święto pracowników okolicznych zakładów chemicznych. Co roku drzwi otwierają się jednak dla wszystkich chętnych, a wydarzenie odwiedzają mieszkańcy nie tylko Polic, ale całego regionu.W tym wyjątkowym dniu zadbaliśmy o to, żeby nie można było się nudzić. Plan dnia jest naszpikowany atrakcjami. Impreza odbywa się w tym roku na polanie za Szkołą Podstawową numer 8 w Policach. Organizatorem jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.Zapraszamy do zaglądania do, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.11.00 - Oficjalne rozpoczęcie Dnia Chemika;11.15 - Na scenie pojawi się MARCUS Arent;12.00 - Zmagania sportowe uczestników;14.00 - Spektakl Teatru Lalek "Pleciuga";15.00 - Gotowanie "na żywo" wraz z degustacją;17.30 - Finał loterii z atrakcyjnymi nagrodami do zdobycia;18.30 - Koncert20.00 - Przed publicznością zaprezentuje się21.30 - Gwiazda wieczoru, czyli grupa