Gender Swap Day w XI LO. Matka ucznia: to propagowanie homoseksualizmu

Mat. Instagram / su_xilo_szczecin Mat. Instagram / su_xilo_szczecin Mat. Instagram / su_xilo_szczecin

Jestem tym zbulwersowana, nikt mnie nie poinformował jako rodzica, że w szkole będzie propagowany homoseksualizm - mówi matka jednego z uczniów w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

We wtorek w szkole został zorganizowany tzw. Gender Swap Day, propagujący lewicową ideologię.



- Po prostu nie podoba mi się inicjatywa, że jest w tym momencie narzucone to, aby chłopcy przebrali się za dziewczynki. Żeby założyli sukienki i kabaretki. To jest demoralizacja w tym momencie. Każdy jest człowiekiem, każdemu należy się szacunek, ale po prostu nie podoba mi się propagowanie w szkole takich rzeczy - mówi rodzic.



Jak twierdzi matka ucznia XI LO w Szczecinie, Gender Swap Day został zorganizowany przez samorząd szkoły i rodzice nie byli poinformowani o tym wydarzeniu.



- Jestem tego zdania, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i poszanowanie. Jednak propagowanie w tym momencie homoseksualizmu, to nie jest nic dobrego dla młodych ludzi. Jestem zbulwersowana tym, ja jako matka nie wiedziałam, że będzie taka inicjatywa. Chciałabym wiedzieć o tym wcześniej i chciałabym zadecydować, czy ja pozwolę w tym dniu przyjść mojemu dziecku do szkoły - mówi matka ucznia.



Dyrektor XI LO zaprzeczył, że w jego szkole odbył się Gender Swap. W emailu do redakcji Radia Szczecin napisał: "Impreza która miała miejsce była zaległą imprezą z okazji dnia wiosny”.



Konto szkoły w serwisie Instagram, na którym były zdjęcia z wydarzenia, po telefonie reportera Radia Szczecin zostało zamknięte.