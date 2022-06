Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Zaniedbany, zabłocony i dziurawy - tak wygląda obecnie łącznik między drogą wojewódzką nr 106 a dworcem kolejowym w Nowogardzie.

Dzięki wsparciu rządowemu już w przyszłym roku będą mogły nim pojechać nie tylko samochody, ale także autobusy PKS - mówi Marcin Nieradka, radny Rady Miejskiej w Nowogardzie.



- To ważna część miasta w której znajduje się wiele firm, bloki mieszkalne, sklepy. Na pewno to zaniedbana część Nowogardu, a tamtędy można dojechać do dworca. Przede wszystkim remont tego miejsca odkorkuje dużą część miasta - mówi Marcin Nieradka.



Wsparcie z programu "Polski Ład" na przebudowę tej drogi to prawie 5 milionów złotych. Wkład własny samorządu wynieść ma około 200 tys. zł.