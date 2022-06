Były Prezydent Niemiec przemawiał na Uniwersytecie Szczecińskim [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojna na Ukrainie i przyszłość Europy - o tym mówił podczas sympozjum naukowego "Quo Vadis Europa?" na Uniwersytecie Szczecińskim Joachim Gauck, były Prezydent Niemiec.

Pandemia z którą cała Europa musiała sobie radzić oraz wojna, która dotyka nas wszystkich, to bardzo ważne tematy - mówił mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Prezydent Niemiec zapisał się bardzo pozytywnie przede wszystkim jeżeli chodzi o współpracę polsko-niemiecką, był jej wielkim orędownikiem. Za jego czasów udało się rozwinąć wiele fantastycznych inicjatyw. Skorzystał na tym m.in. Uniwersytet Szczeciński, nastąpiło otwarcie uczelni niemieckich. Polska mogła współpracę polsko-niemiecką znacznie lepiej opracowywać - mówił Tarczyński.



Joachim Gauck otrzymał nagrodę św. Wojciecha - za wolność, pokój i współpracę w Europie.



Wyróżnienie było dla mnie ogromnym zaszczytem. Zwłaszcza, że otrzymałem je z rąk prezydenta Andrzeja Dudy - podkreślał Joachim Gauck, były Prezydent Niemiec.



- To dla mnie duża radość, że to kolokwium odbywa się tutaj, w Szczecinie. Szczecin i Niemcy są blisko Meklemburgii z której pochodzę, dlatego tyle to dla mnie znaczy. Przede wszystkim porozmawiamy o sytuacji, którą teraz mamy, jeśli chodzi o brutalny atak Rosji. Będziemy dyskutować o tym, czy ta liberalna Europa jest w stanie się bronić oraz jak wygląda liberalna demokracja w Europie - mówił Gauck.



Joachim Gauck Prezydentem Niemiec był w latach 2012-2017. Wielokrotnie podkreślał znaczenie kontaktów z Polską oraz rolę "Solidarności" w procesie upadku komunizmu.



Podczas spotkania odbył się również panel dyskusyjny z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej.