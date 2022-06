Maturzyści zatańczyli na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Drugi Szczeciński Polonez Maturzystów za nami. Wydarzenie było nieudaną próbą pobicia rekordu Polski w liczbie par tańczących jednocześnie poloneza.

Wyzwania podjął się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. Na Jasnych Błoniach zatańczyło 506 osób, a więc o ponad połowę mniej niż wynosi obecny rekord.



- Chęci pojawiły się stąd, że jesteśmy grupą studentów, która chce wspierać młode inicjatywy. - Cudowna zabawa. - Bawiłem się bardzo dobrze. - Świetna inicjatywa, było super - mówią szczecinianie.



- Chcemy to kontynuować, bo patrząc na ubiegły rok było to dość ciekawe wydarzenie. Miało ono zrekompensować brak studniówek. Chcemy, by impreza na stałe zawitała do szczecińskiego kalendarza - mówi Natalia Musiał, organizatorka Szczecińskiego Poloneza Maturzystów.



Dotychczasowy rekord należy do mieszkańców Wolina, którzy 3 maja tego roku zatańczyli poloneza w 1060 osób.