Przejazd przez węzeł Kijewo poprawi się - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Od wielu miesięcy - zwłaszcza w weekendy - na A6 w kierunku granicy i Świnoujścia tworzą się kilometrowe korki. Jest tam zwężenie jezdni do jednego pasa w każdą stronę.To się zmieni - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.- Przebudowa węzła Kijewo zbliża się do końca. Jeszcze w tym tygodniu, wstępnie jest to planowane w czwartek i piątek, będzie już uruchomiony przejazd dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu - mówi Grzeszczuk.Na tym odcinku będą jednak ograniczenia prędkości do 70 km/h. Rozbudowa trwa od jesieni 2017 roku i ma się zakończyć w lipcu.