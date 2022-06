Dzień Mamy i Dziecka na Sportowo w sobotę przed Netto Areną

Dzień dziecka w Szczecinie trwa cały tydzień. Niby święto przypada na pierwszy czerwca, ale i w sobotę przed Netto Areną będzie się działo! Na "Dzień Mamy i Dziecka na Sportowo" zaprasza Enea Akademia Tenisa Stołowego w Klubie Prime.

W ramach kolejnej edycji zabawy #zatrzymajczas - rozgrywki tenisa stołowego, zajęcia Zumby dla dorosłych, gry sportowe, animacje i bieg dla dzieci - PrimeKids na dystansie 200m, w którym do wygrania pakiety startowe na Runmageddon Kids i gadżety od Runmageddonu. Ponadto warsztaty lepienia kulek mocy, ozdabianie kubków, lemoniada i mnóstwo niespodzianek dla najmłodszych i ich opiekunów.Głównym punktem eventu będą rozgrywki tenisa stołowego na stołach profesjonalnych - zaprasza trener klubu Prime i mistrz tenisa stołowego Roman Kolin. Udział w nich wezmą dzieci z rodzicami, a także dzieci z niepełnosprawnościami.W tenisie stołowym nie ma ograniczeń wiekowych, zapewnia Roman Kolin.- Sport to zdrowie a tenis stołowy ma szczególne tematy aby uprawiać tą dyscyplinę, nie tylko przez najmłodszych ale i przez starsze osoby. Nasz mózg jest mocno pobudzany, żeby zareagować, żeby wygrać punkt. Zmienność sytuacji, możliwość radości, uśmiechu w tej grze to jest coś bezcennego. Grajmy w tenisa stołowego, każdy powinien tej gry spróbować - mówi Kolin.Sobotnia impreza na placu przy ulicy Szafera 3/5/7 potrwa od godziny 10 do 14.Wstęp jest bezpłatny.