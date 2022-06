Wojsko buduje most w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Problem setek kołobrzeskich działkowców zostanie rozwiązany. Z pomocą przyszło im wojsko, które stawia specjalny most umożliwiający dojazd do ogródków.

Od rana przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu pracuje kilkunastu żołnierzy z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Wojsko rozkłada tymczasowy most, który umożliwi dojazd do swoich działek kilkuset osobom. Konstrukcja dotychczasowego mostu uległa bowiem degradacji i miejscowy magistrat zdecydował o jego zamknięciu. Po apelach władz miasta i posła Czesława Hoca z pomocą przyszło właśnie wojsko.



Prace trwają, a porucznik Alicja Ostrowska opowiada o konstrukcji, która montowana jest na Kanale Drzewnym.



- To jest most składany konstrukcja DMS 65 o 10 metrowej długości plus wjazdy. Szerokość jezdni to cztery metry i ruch będzie na nim jednokierunkowy. Przewidziane są ograniczenia prędkości a nośność mostu jest do 60 ton - mówi Ostrowska.



Wszystkie prace powinny zakończyć się do jutra. Most posłuży działkowcom do czasu, aż miasto zapewni stały dojazd do działek, czyli do początku 2024 roku.