Goście RSnW komentują rządowe dotacje dla gmin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pieniądze z rządowego programu "Polski Ład" pozwolą zrealizować gminne inwestycje, na które mieszkańcy regionu czekają od wielu lat np. remont drogi, budowa świetlicy, szkoły, czy wybudowanie boiska. Tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentują przekazanie

ponad miliarda 250 milionów złotych dotacji dla zachodniopomorskich samorządów.

Rządowe pieniądze pozwolą rozwinąć inwestycje w biedniejszych gminach, mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Chcemy zobaczyć tych ludzi którzy tak samo pracują, płacą podatki, chcą, żeby ich dzieci chodziły do szkoły, w której jest sala gimnastyczna, chcą po wyremontowanej drodze dojechać do pracy, czy lekarza, urzędów. Nie dzielimy samorządów na tych, którzy są z PiS, Platformy czy PSL, to nie ma znaczenia - mówi Bogucki.



Pieniądze z Polskiego Ładu dla zachodniopomorskich gmin się po prostu należą - zaznacza Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy.



- To są środki finansowe, które gminy otrzymują z budżetu państwa. Dobrze, że otrzymują, rząd nie robi żadnej łaski, uzupełniając budżet gmin - mówi Wieczorek.



Dodatkowe pięć milionów dostaną uzdrowiska w naszym regionie - dodaje Czesław Hoc, poseł PiS.



- Gminy uzdrowiskowe borykają się z kwestiami upiększania tych terenów kwaiatmi, drzewami. Jest to wsparcie pięciu gmin uzdrowiskowych w Zachodniopomorskiem - mówi Hoc.



Komisja ds. Programu Inwestycji Strategicznych zatwierdziła do dofinansowania 210 inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Wyniki naboru ogłosił premier Mateusz Morawiecki.