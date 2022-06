Brudziński: Polacy nam zaufali, więc realizujemy swój program

Mat. Radio Szczecin

Ani sukces, ani przełomowa sprawa - tak o odblokowaniu pieniędzy z KPO mówił w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.

Przypomnijmy, że Komisja Europejskiej dała pozytywną opinię w tej sprawie. Opozycja miała jednak nadzieje, że środki dla Polski będą wciąż mrożone, bo PiS przekupi nimi wyborców.



Z kolei jak mówił Brudziński, te pieniądze są dla wszystkich, bez względu na sympatie i antypatie wyborcze i po prostu Polakom się należą.



- To jest tak, jakby powiedzieć, że chociażby skierowaliśmy miliard dwieście milionów złotych do samorządu województwa zachodniopomorskiego i że to jest próba przekupstwa. Przecież rząd jest od tego, żeby robić, pracować, realizować program. Szliśmy do wyborów z konkretnym programem i Polacy nam zaufali. Jak go realizujemy to słyszymy, że przekupujemy Polaków - mówił Brudziński.



Krajowy Plan Odbudowy to blisko 60 miliardów euro.