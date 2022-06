Obiekt pochodzi z XIX wieku. To willa o charakterze podmiejskiego dworku. źródło: https://www.gryfino.pl

Gmina otrzymała na ten cel 18 milionów złotych - to w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu "Polski Ład".

Z tych pieniędzy będzie można również wyremontować i zagospodarować teren otaczający pałacyk. Obiekt pochodzi z XIX wieku. To willa o charakterze podmiejskiego dworku. Prowadzi do niego aleja cisów.



Po wojnie miały tu swoją siedzibę liczne stowarzyszenia. Od 1958 r. była tam filia Szkoły Podstawowej nr 1 do czasu powołania SP 2, która od września 1959 r. działała w pałacyku, będąc pierwszą świecką szkołą w Gryfinie.



W latach 60-tych w murach pałacyku swoje miejsce znalazła Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Od roku 1977 w Pałacyku pod Lwami funkcjonował równocześnie Młodzieżowy Dom Kultury oraz filie SP 1 i SP 2.