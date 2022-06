Zorganizowana grupa przestępcza w szpitalu Grodzkiego?

Zatrzymani w środę lekarze - byli podwładni Tomasza Grodzkiego - usłyszeli prócz zarzutów korupcji i prania pieniędzy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grupa działała w ramach Fundacji Pomocy Transplantologii założonej przez prof. Tomasza Grodzkiego. Działania CBA i prokuratury to wynik śledztwa w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo.- Cały materiał dowodowy wskazuje, że przestępczy proceder polegał na tym, że pacjentów przymuszano do tego, żeby przekierowywali pieniądze i wpłaty na Fundację Pomocy Transplantologii w Szczecinie. To była forma ukrywania korzyści majątkowych, które trzeba było wręczać podejrzanemu, wcześniej zatrzymanemu lekarzowi - mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.Z ustaleń śledczych wynika, że działająca przy szpitalu Fundacja Pomocy Transplantologii służyła do prania brudnych pieniędzy.- Teraz działania CBA koncentrują się na następnych osobach podejrzanych. Zatrzymani lekarze zostali postawieni w stan zarzutów w związku z tym, że podejmowali działania, które prowadziły do utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw - dodaje Żaryn.Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Głównym podejrzanym w śledztwie jest były dyrektor szpitala, Tomasz Grodzki, któremu prokuratura zarzuca przyjmowani łapówek od pacjentów i ich rodzin.