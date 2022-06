Dworcowa do remontu. Przeparkujcie samochody nim będzie za późno

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W piątek rozpocznie się kolejny etap prac przy przebudowie torowisk tramwajowych Szczecina.

Wykonawca pojawi się na ulicy Dworcowej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Świętego Ducha aż do skrzyżowania z ulicą Nową.



Ten etap prac będzie wiązał się z koniecznością całkowitego opróżnienia parkingów na ulicy Dworcowej.



- Chodzi o to, żeby kierowcy usunęli swoje samochody; żeby nie stawali w miejscu, które będzie zamknięte. Bardzo prosimy, żeby zabrać swoje pojazdy i nie utrudniać potem ewentualnie rozpoczęcia prac, tak jak było to na ul. Kolumba. Stąd też znaki już 3 czerwca, a od 4 czerwca już zamknięcie ulicy Dworcowej - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



Przebudowa torowisk tramwajowych w tej części miasta nie utrudni dojazdu kierowców do ulicy Świętego Ducha.