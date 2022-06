Ruszyła wypłata 500+ za nowy okres świadczeniowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od czwartku ZUS wypłaca - pierwszy raz - 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Każdy rodzic będzie miał stały termin płatności, który może sprawdzić na PUE ZUS. Jest on przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze.



Do tej pory wnioski o 500+ na nowy okres, które wpłynęły do ZUS w całym kraju, dotyczą 6,5 mln dzieci. W Zachodniopomorskiem rodzice złożyli 162,5 tys. wniosków.



Ze świadczenia 500+ mogą skorzystać także obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i deklarują chęć pozostania w Polsce.