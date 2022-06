Hołownia w Szczecinie. Mieszkańcy pytają o Niemców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyjęcie w Polsce euro jako recepta na rozwój gospodarczy w bezpiecznej Unii Europejskiej u boku Niemców, obligacje NBP z oprocentowaniem równym inflacji oraz, ogólnie: "przywrócenie nadziei" - między innymi takie propozycje przedstawił w czwartek na Jasnych Błoniach lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

U boku polityka stał prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.



Konferencji Hołowni przysłuchiwała się przypadkowa para przechodniów - wywiązała się dyskusja z liderem Polski 2050.



- Dlaczego pan tak kocha Niemców? Zabili mojego dziadka w Oranienburgu... - mówiła przechodząca obok kobieta.

- Nie warto nienawidzić nikogo! - odparł Hołownia.

- Ale pan nienawidzi PiS!

- Nie. Uważam, że to są szkodnicy. To są nieudacznicy polityczni...

- A ja uważam, że pan się nadaje jedynie do zarządu osiedla!

- Pani zdanie jest dla mnie bardzo cenne. Będzie pani miała okazję wyrazić je w wyborach.



Inny wątek dotyczył rządowego programu mieszkania bez wkładu własnego.



- Ile mieszkań powstało w ramach tego projektu? Ile udało się skutecznie wybudować?! - postawił pytanie Szymon Hołownia.

- Tu, koło pana, stoi prezydent Szczecina, który nie rozwiązał problemu zasobu komunalnego i tego, jak on wygląda... - odparł Andrzej Kutys, reporter Radia Szczecin.

- Jeżeli będzie chciał pan zadać panu Piotrowi Krzystkowi pytanie dotyczące zasobów komunalnych, mieszkaniowych...

- Wielokrotnie zapraszaliśmy pana prezydenta, nie udało się porozmawiać. Może pan go do tego skłoni.

- Warto rozmawiać, jak mawiał klasyk...



Hołownia mówił za to o rządzie "gamoni gospodarczych z PiS" i jak Polacy są "za fajnym narodem", aby zasłużyć na takie postrzeganie w Unii Europejskiej, gdy - przez zachowanie Zjednoczonej Prawicy - zdaniem Hołowni, trzeba "walczyć" o należne nam środki z Krajowego Planu Odbudowy.