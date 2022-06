Nowy budynek szkolny powstaje przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie. To Specjalny Ośrodek dla Dzieci Słabosłyszących.

Inwestycja obejmuje budowę obiektu, na który składać się będą: sala gimnastyczna z boiskiem do siatkówki, koszykówki oraz do piłki ręcznej, szatnia, siłownia, zaplecze dla trenerów i część magazynowa.



W placówce znajdzie się także punkt przedszkolny, świetlica i gabinety, a także szatnia dla dzieci.



Na pierwszym piętrze będzie część przeznaczona dla administracji szkoły oraz sale o różnym przeznaczeniu edukacyjnym.



Dodatkowo od strony dziedzińca zaplanowano przeszkloną aulę. Na terenie szkoły powstanie też boisko, dwa place zabaw i bieżnia. Koszt inwestycji to prawie 23 miliony złotych.



Całość ma być gotowa po wakacjach, przyszłego roku.