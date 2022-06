Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu? Świnoujście ma taki pomysł

Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR

Ograniczenie prędkości i jej odcinkowy pomiar - to pomysł samorządu Świnoujścia na zachowanie bezpieczeństwa w tunelu, który już w przyszłym roku ma być eksploatowany przez kierowców.

Zdaniem prezydenta Świnoujścia Janusz Żmurkiewicza, odcinkowy pomiar prędkości to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w tunelu.



- Jeżeli ustalimy prędkość 50 km/h, to chodzi o to, by wszystkie pojazdy z tą prędkością jechały. Wtedy będziemy mieli tunel bezpieczny - mówi Żmurkiewicz.



Do pomysłu przychyla się między innymi GDDKiA. Odrzuca zaś Inspekcja Transportu Samochodowego, tłumacząc się brakiem funduszy. Samorząd szuka sposobu, by prędkościomierz udało się pozyskać i równocześnie tłumaczy, że 3,5 km odcinek podwodnej drogi jest newralgiczny.



- Służby na ten rok mają wydane środki, którymi dysponowały. Zaproponowałem, żeby w tym roku przygotować infrastrukturę pod zainstalowanie urządzeń na początku 2023 r. W przypadku naszego tunelu, jak pojawi się jakiś przypadek czy nieszczęście, to jesteśmy odcięci od świata - mówi Żmurkiewicz.



Tunel ma być w pełni skończony i oddany do użytku w połowie 2023 roku.