Więcej okręgów do Sejmu? Wiceszef PiS odpowiada

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Nie będziemy zmieniać ordynacji wyborczej - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.

Chodzi o pomysł zwiększenia liczby okręgów do Sejmu z obecnych 41 do 100, do jakiego miałyby przymierzać się władze obozu rządzącego. Wiceszef PiS przypomniał jednak, że to Platforma Obywatelska "majstrowała" przy ordynacji wyborczej, a Prawo i Sprawiedliwość skupia się na programie.



- To jest to, z czym chcemy iść do Polaków. Nie z machlojkami przy ordynacji wyborczej, ale z konkretnymi propozycjami - powiedział Brudziński.



Wybory parlamentarne odbędą się w przyszłym roku.