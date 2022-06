Porozumienie w sprawie KPO. Wizyta szefowej KE w Polsce

Szefowa Komisji Europejskiej w Polsce, mówiąc o wypłacie funduszy w ramach Krajowego Programu Odbudowy, podkreśliła że pieniądze te muszą być wydawane w warunkach rządów prawa.

Ursula von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim podkreśliła, że porozumienie w sprawie KPO zakłada zmiany dotyczące polskiego sądownictwa.



- Po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna (Sądu Najwyższego) zostanie zlikwidowana i zastąpiona niezależnym i bezstronnym sądem, po drugie - procedura dyscyplinarna (wobec sędziów) musi zostać zmieniona - powiedziała von der Leyen.



Jako trzeci kamień milowy pozwalający na wypłatę środków Polsce, Ursula von der Leyen, wymieniła umożliwienie wszystkim sędziom objętym orzekaniem przez obecną Izbę Dyscyplinarną, zwrócenie się ze swoimi sprawami do nowej instytucji.



Szefowa KE dodała, że do 2023 roku wszyscy sędziowie usunięci z zawodu według obecnie obowiązującego prawa, mają mieć możliwość powrotu do pracy.



Prezydent Andrzej Duda powiedział, że środki z Krajowego Planu Odbudowy przyczynią się do budowy nowoczesnej gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej oraz do wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju. Duda przypomniał, że ostateczne porozumienie w tej sprawie to również efekt przyjęcia ustawy dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości. Doprowadziła ona do porozumienia na szczeblu parlamentarnym oraz do porozumienia z Komisją Europejską.



- Ma to wszystko razem przełomowe znaczenie także i dla uzyskania przez Polskę w przyszłości środków, które będą do nowoczesnej gospodarki prowadziły. Do stworzenia szansy, żeby Polska była nowocześniejsza, żeby nowocześniejsza była też Unia Europejska - powiedział prezydent Andrzej Duda.



Wizyta szefowej Komisji Europejskiej związana jest z zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. W ramach KPO Polsce przysługuje 35 miliardów euro w ramach pożyczek i grantów.