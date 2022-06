Wjadą Junakiem po schodach na Wałach Chrobrego

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Junak, szczecińska legenda" - pod takim hasłem będą się odbywać tegoroczne Międzynarodowe Dni Archiwów.

W sobotę szczecińskie Archiwum pokaże dokumentację Junaka i zdjęcia z czasów, gdy powstawał ten legendarny motocykl - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk i tłumaczy, co ma wspólnego Junak z Archiwum.



- Był produkowany w Szczecińskiej Fabryce Motocykli w latach 1956-1965. Dysponujemy zdjęciami, które dokumentują funkcjonowanie tego zakładu. Są to fotografie również wizerunkowe motocykli - mówi Kowalczyk.



Para śmiałków odtworzy wjazd na motocyklach na schody Wałów Chrobrego z 1961 roku. Zrobią to członkowie grupy motocyklowej "Dziki Junak".



- O godzinie 10.50 przewidziany jest wjazd Junakiem po schodach Wałów Chrobrego, który nawiązuje do wydarzenia sprzed wielu lat. On jest uwidoczniony na zdjęciach i filmach dokumentalnych. Po tym motocykliści przyjadą do Archiwum - mówi Kowalczyk.



Szczecińska Fabryka Motocykli wyprodukowała ponad 91 tysięcy Junaków. Dni Archiwów są obchodzone od 1948 roku.