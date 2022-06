Przebrała się miarka. 33-latek w areszcie

źródło fot.: www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)

Był poszukiwany trzema listami gończymi, zatrzymali go policjanci w Pogorzelicy. 33-latek w z powiatu myśliborskiego ma do odbycia karę 2 lat więzienia.

A to nie koniec jego kłopotów; odpowie też za nieodpowiedzialne zachowanie i wykroczenia - m.in. zaśmiecanie, wywołanie fałszywego alarmu oraz wprowadzenie w błąd - co do własnej tożsamości - interweniujących policjantów .



Policjanci interweniowali do pijanego mężczyzny, który awanturował się w sklepie. Jak się okazało, wcześniej on sam zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że na terenie budowy w jednej z miejscowości nad morzem doszło do wypadku związanego z upadkiem człowieka z wysokości.



Za popełnione wykroczenia sąd może orzec karę grzywny nawet do 5000 zł albo karę aresztu.



Mężczyzna trafił już do zakładu karnego i odpowie także przed sądem za wykroczenia.



Oprócz grzywny lub aresztu za popełnione wykroczenia mężczyzna będzie musiał pokryć koszty interweniujących służb, w tym Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji.