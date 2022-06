Da Vinci opłacany z NFZ. Na razie urologia

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za zabiegi wykonywane przy użyciu robota da Vinci. Skorzystają na tym pacjenci szpitala na Pomorzanach w Szczecinie, który dysponuje takim sprzętem.

Na razie refundowane są tylko zabiegi urologiczne raka prostaty.To bardzo ważna decyzja ministerstwa i NFZ, by wprowadzić takie finansowanie zabiegów - podkreśla prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie- Wprowadzenie w katalog wycen zabiegów robotycznych jest bardzo ważną sprawą dla szpitali. Na razie z urologii, ale liczę, że rozszerzymy ten katalog o chirurgię i o ginekologię - zapowiada prof. Machaliński.Do tej pory szpital na Pomorzanach w Szczecinie miał zagwarantowane finansowanie leczenia pacjentów przy użyciu robota z Ministerstwa Zdrowia.Oprócz operacji gruczołu krokowego lekarze na Pomorzanach korzystają z da Vinci przy zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych.Robot da Vinci do szpitala na Pomorzanach trafił dwa lata temu.Szpital na Pomorzanach otrzymał na sprzęt z Ministerstwa Zdrowia 13 mln złotych. Dzięki niemu pacjenci operowani są bez otwierania powłok ciała, co skraca czas powrotu do zdrowia.