Wysypisko stanie się miejscem rozrywki dla mieszkańców

Tor saneczkowy, wybieg dla psów i pumptrack powstaną na terenie byłego wysypiska śmieci w Świnoujściu. Miejsce wcześniej zostało zasypane urobkiem z tunelu, tworząc wzgórze.

Na wzniesieniu powstałym z urobku powstanie nowe, ogólnodostępne miejsce do rekreacji.



Miasto w ubiegłym roku prowadziło konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły na zagospodarowanie tego terenu - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Postanowiliśmy tego piasku nie wywozić, tylko go użyć na miejscu. W planie zagospodarowania przestrzennego mamy stare wysypisko śmieci, które jest już po rekultywacji i czeka na zastosowanie na cele rekreacyjne. Ten pomysł aż sam wskoczył, żeby tę ziemię wykorzystać i w ten sposób ją wykorzystać - mówi Michalska.



Wzniesienie przygotuje konsorcjum PORR i Gülermak, które buduje tunel pod Świną. Miasto obiekt wyposaży. Jako pierwszy powstanie tor do biegów z przeszkodami. Szacowany koszt to 900 tys. złotych.