Dla Gminy Rymań to jest przeskok o 30 lat

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie tylko duże miasta, ale też małe miejscowości skorzystają na pieniądzach z Programu Inwestycji Strategicznych. Jedną z nich jest podkołobrzeski Rymań.

5,25 mln zł otrzymał w drugiej edycji Polskiego Ładu położony w powiecie kołobrzeskim Rymań. Za te pieniądze gmina przebuduje trzy ulice, a także wybuduje pętlę autobusową.



Wójt Gminy Mirosław Terlecki mówi, że dla jego wsi to wielki zastrzyk finansowy. Zwłaszcza, że już w pierwszej edycji programu Rymań otrzymał 10 milionów.



- To jest przeskok dla Gminy Rymań o 30 lat. Dlatego, że jesteśmy w stanie wygospodarować rocznie na inwestycje mniej więcej 500 tysięcy złotych. 15 milionów to bardzo prosty rachunek. Suma, którą moglibyśmy wygospodarować przez 30 lat - mówi Terlecki.



Jak dodaje Terlecki, po realizacji inwestycji z Polskiego Ładu jego miejscowość będzie mogła pochwalić się zmodernizowaniem 95% dróg należących do gminy.