Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin / Krzysztof Kowalczyk

Zablokowana jest droga krajowa nr 31 przy dojeździe do centrum Szczecina.

Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie. - Na ul. Krygiera przed rozjazdem na Kurów doszło do potrącenia rowerzysty. Jest bardzo duży korek w stronę Pomorzan.



Korek przy dojeździe do skrzyżowana z drogą do Ustowa sięga obecnie dwóch kilometrów.