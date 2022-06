Ogromne kolejki przy dojeździe do przeprawy promowej w Świnoujściu.

Zarówno od strony ulicy Karsiborskiej, jak i od strony ul. Pomorskiej, sznur samochodów sięga niemal kilometra. Czas oczekiwania na wjazd na prom to obecnie co najmniej godzina.



I jeszcze uważajmy na ulicach nadmorskiego Mielna. W tej miejscowości samochód osobowy wjechał do marketu. Prawdopodobnie są osoby poszkodowane.



Więcej informacji o sytuacji na drogach na naszej antenie w serwisach "Auto radio".