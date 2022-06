Z jakimi problemami mierzy się młodzież? [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z jakimi problemami mierzą się współcześni nastolatkowie, i jak sobie z nimi radzą? Na m.in. te pytania próbowali odpowiedzieć w piątek uczestnicy Studenckiej Konferencji Naukowej, obywającej się na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. To w ramach cyklu "Spotkanie z terapią: dzieci i młodzież".

Jak zauważa dr Justyna Bankiewicz, kierownik Katedry Psychologii uczelni, z obawy o przyszłość młode osoby coraz później wyprowadzają się od rodziców.



- W rodzinnym domu zaspokajane są wszystkie potrzeby i nie trzeba iść do świata i mierzyć się z nim. To jest takie doświadczenie, które bardzo znacząco blokuje proces rozwojowy - mówi dr Bankiewicz.



Największą bolączką obecnej młodzieży jest na pewno komunikacja - uważa Agnieszka Pijanka, studentka psychologii na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.



- Na pewno jest to inny sposób komunikacji niż my dorośli mieliśmy kiedyś. To też taka samotność i to, że żyją w świecie, który pędzi potwornie szybko. Nie ma tej przestrzeni na smutek i przeżywanie trudności związanej z dorastaniem - zaznacza Pijanka.



Jak podkreślają psycholodzy duży wpływ na pogorszenie zdrowia psychicznego wśród nastolatków miała również pandemia COVID-19.