Wojskowe Centra Rekrutacji otwierają się dla osób pracujących

Coraz większe zainteresowanie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Wojskowe Centra Rekrutacji w regionie będą pełnić dyżury w pierwsze soboty miesiąca.

- To po to, aby do służby mogły zgłosić się osoby, które w ciągu tygodnia pracują. Trzeba otworzyć się na potrzeby rynku - mówi kapitan Piotr Prokop, rzecznik prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.



Zakres służby wojskowej reguluje nowa ustawa o Obronie Ojczyzny wprowadzona po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o to, aby zwiększyć liczebność polskiej armii. Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mogą wstąpić osoby pełnoletnie, z polskim obywatelstwem, dotychczas nie karani za umyślne przestępstwa - muszą też być fizycznie i psychicznie zdolni do odbycia takiej służby.



Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie mieści się przy ulicy Kopernika. Można również przez cały tydzień zgłaszać pytania telefonicznie pod numerem telefonu 800 180 110.