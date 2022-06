Nowa baza lodołamaczy w Podjuchach w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jeszcze w tym roku ma zostać oddana do użytku nowa baza dla lodołamaczy. Powstaje ona w Podjuchach.

Lodołamacze będą miały do dyspozycji prawie 140 metrów nowego nabrzeża - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Prace powinny być zakończone w tym roku w taki sposób, żeby akcje lodołamania można było przeprowadzić już z nowej bazy. Dziś kluczową rzeczą, która nas w jakiś sposób wstrzymuje, to są prace związane z robotami hydrotechnicznymi. Dopiero 1 sierpnia w poszanowaniu warunków środowiskowych możemy te prace rozpocząć.



W nowej bazie mają stacjonować lodołamacze, które dziś są rozrzucone w portach nad Odrą. - Zarówno polskie, jak i niemieckie. Łącznie z nabrzeżem, które dziś mamy, będziemy w stanie faktycznie te kilkanaście lodołamaczy biorące udział w akcji, mieć już w jednym miejscu, bez konieczności, którą mamy obecnie, czyli rozlokowania ich nawet w Gryfinie, a czasem, jak warunki pozwalają, także w Widuchowej - powiedział Duklanowski.



W bazie powstanie też hala przeznaczona do konserwacji oznakowania nawigacyjnego.