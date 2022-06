Gender Swap Day w XI LO. Kuratorium wszczyna kontrolę

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wszczęło kontrolę po "Gender Swap" jakie odbyło się XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Grupa młodzieży we wtorek - jak informowała szkoła - zamieniła się ubraniami z płcią przeciwną, "dzięki czemu każdy mógł się pośmiać i dobrze bawić".

Część rodziców zaprotestowała, zarzucając kierownictwu szkoły m.in. to, że nie poinformowała ich, iż taka akcja się odbędzie.Rozmawiałam już m.in. z dyrektorem liceum - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.- W tej sytuacji popełniono błędy, które zostały wytknięte zarówno dyrektorowi, jak i opiekunowi samorządu, ale to była inicjatywa młodzieży zaakceptowana przez dyrektora. Dostrzegam to jako wybryk młodzieży, w tym wieku czasami popełnia się błędy - powiedziała Zarębska-Kulesza.Na razie nie wiadomo kiedy zakończy się kontrola i jakie ewentualnie konsekwencje zostaną wyciągnięte. Kurator zadeklarowała, że o wynikach poinformuje.