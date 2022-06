Problemy z wypłatą środków za przyjęcie uchodźcy. "Zła wola albo złe procedowanie"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Problemy szczecinian z wypłatą pieniędzy za przyjęcie ukraińskich uchodźców pod swój dach. O sprawie mówiliśmy w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

Pierwszy wniosek złożyliśmy 26 kwietnia, do dziś nie mamy pieniędzy - mówił jeden ze Słuchaczy, który przyjął 3 osoby w tym kobietę w ciąży.



- Przecież to o trzy osoby więcej w rodzinie, a właściwie cztery. To są spore wydatki - podkreślał Słuchacz.



Procedury długo trwają m.in. z powodu błędów we wnioskach, skończyły się też pieniądze - mówił rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek.



- Pieniądze skończyły się i ponownie wystąpiliśmy o nie do wojewody. Mamy przekonanie, że w ciągu najbliższych dni pieniądze do nas wpłyną - zaznacza Klek.



Wszystkie pieniądze wnioskowane przez szczeciński samorząd zostały przekazane, w porównaniu z 7 największymi miastami w województwie Szczecin nie wypada dobrze - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Średnio prawie 70 procent wniosków było rozpoznanych w tych wszystkich miastach, ale w Szczecinie było to jedynie 43 procent. Jest to albo zła wola albo złe procedowanie - powiedział Bogucki.



Do 25 maja do szczecińskiego samorządu trafiło blisko 5 mln 300 tys. zł. Wniosek o kolejne pieniądze wpłynął w piątek - wojewoda zadeklarował, że zostaną one wypłacone jak najszybciej.