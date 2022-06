Ukraińska świetlica w Stargardzie już działa

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie otworzył w piątek własną "domiłkę" czyli świetlicę ukraińską. To jednocześnie nowa siedziba stargardzkiego koła.

Ukraińcy w Stargardzie prowadzą działalność w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wymiany międzynarodowej, podtrzymują i rozwijają tożsamość kulturową oraz narodową Ukraińców żyjących w Polsce. Od 100 dni w wyniku agresji Rosji na Ukrainę i oni mają więcej pracy.



Otrzymany od miasta lokal musieliśmy sami wyremontować i to się nam udało - mówi z dumą przewodniczący stargardzkiego koła Paweł Pałczyński.



- Jestem dumny z tych ludzi, którzy przy tym pracowali, bo w ogólnie nie narzekali ani nie zwątpili. Na początku było trochę ciężko, ale ja byłem pewien, że jak ruszymy to tego się nie da powstrzymać. To ma być miejsce ogólnodostępne, marzy mi się żeby tętniło życiem - dodaje Pałaczyński.



I tak zapewne będzie, bowiem zaplanowano już wiele działań dla dzieci i dorosłych.



Do Stargardu przyjechał osobiście prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.



- Świetlica jest potrzebna społeczności ukraińskiej, miejscowej, która jest tu od kilkudziesięciu lat, ale też tej, która znalazła się tutaj w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Świetlica potrzebna jest również w tej chwili miastu - zaznacza Mirosław Skróka.



Skórka chwalił też zaangażowania zachodniopomorskich Ukraińców w pomoc walczącej Ukrainie.



Nowa siedziba stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polsce znajduje się przy ulicy Konopnickiej. Będzie miejscem spotkań i działalności statutowej Związku.