Zatrucie czadem w powiecie choszczeńskim

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Podtrucie czadem we wsi Przekolno w powiecie choszczeńskim.

Cztery osoby trafiły do szpitala po tym jak zatruły się w domu tlenkiem węgla. To nieprzytomny mężczyzna oraz dwoje przytomnych dzieci i kobieta.



Na miejscu jako pierwsi pomocy poszkodowanym udzielili strażacy. Zastosowali tlenoterapię. Potem na miejsce przyleciały dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Służby nie informują co było przyczyną zatrucia czadem.