Męski Różaniec z dziećmi i całymi rodzinami w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Męski Różaniec znów na ulicach Szczecina. Tradycyjnie, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Tym razem w trochę innej formule niż zwykle.

Pierwszy raz Męski Różaniec odbył się w sierpniu 2019 roku. Zyskał już stałych bywalców, o czym zapewnia ks. Tomasz Kancelarczyk, jeden z organizatorów wydarzenia.



- Dwustu do trzystu mężczyzn z różańcem w ręku idzie przez centrum Szczecina aż na Jasne Błonia, gdzie kończą modlitwę przy pomniku św. Jana Pawła II. Jest to fenomen, że tylu mężczyzn o tej godzinie przychodzi o tej godzinie na modlitwę - uważa ks. Kancelarczyk.



Na początek msza święta w sobotę o 7 w Bazylice Mniejszej przy Bogurodzicy. - Dziś mężczyźni wyjątkowo zaproszą do modlitwy swoje rodziny - dodaje ks. Tomasz Kancelarczyk. - Mam nadzieję, że uda się im namówić żonę czy też dzieci, aby wyruszyły wraz z nimi na modlitewną drogę, także w modlitwie za rodzinę. Serdecznie zapraszam.



Zaraz po mszy, a więc przed godziną 8 wymarsz na Jasne Błonia.