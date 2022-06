Jak poradzić sobie z nadwagą, której nie potrafimy zrzucić?

W tym roku specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego przeszczepili już dwie wątroby. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To szansa dla pacjentów, którzy mimo wysiłków, nie potrafią zrzucić nadwagi. Chodzi o chirurgiczne zmniejszenie żołądka.

Więcej o tej metodzie będzie można dowiedzieć się w sobotę w szpitalu w Zdunowie. Placówka organizuje dzień z bariatrią. Na miejscu będzie można spotkać się z lekarzami, ale również z pacjentami, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie. Jednym nich jest pan Piotr Jaworski. Po operacji schudł 50 kilogramów i jak mówi to zupełnie zmieniło jego życie. Przyznaje, że musiał zmienić swoją dietę i pewnych smakołyków mu brakuje.



- Kebaby, pieczona karkówka i przede wszystkim gazowane, słodkie napoje w hurtowych ilościach. Oczy by chciały, ale dusza już nie. Ten etap mam już za sobą. To trudny etap, ale trzeba to poukładać głowie i da się to zrobić - przyznał Jaworski.



Spotkanie dla potencjalnych pacjentów rozpocznie się o 11. Później o tej metodzie leczenia będą dyskutowali lekarze.