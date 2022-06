Niewielki pokój, a w nim wszystko to, co jest niezbędne do amatorskiej uprawy krzaków konopi oraz same rośliny - taki widok zastali kryminalni z koszalińskiej komendy.

Policjanci zabezpieczyli łącznie 78 krzewów i ponad 330 gramów marihuany. Właściciel hodowli został zatrzymany - grozi mu 10 lat więzienia.



46-latek usłyszał również zarzuty za to, że w chwili zatrzymania, zaczął uciekać i uszkodził dwa nieoznakowane radiowozy. Na razie trafił do aresztu, później zajmie się nim sąd.