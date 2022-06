Trwa Dzień Chemika w Policach! [ZDJĘCIA]

Koncerty, dobre jedzenie, ale też dużo atrakcji na fanów aktywności fizycznej. To wszystko podczas Dnia Chemika w Policach. Przy scenie rywalizacje sportową zakończyli pracownicy Grupy Azoty Police.

Ostatnie dwa miesiące ćwiczyliśmy naprawdę ciężko - zaznacza Aleksandra Lipko z Grupy Azoty Police.- Na początku było przeciąganie liny. Trochę mieliśmy problem, bo nie mamy tak silnych uczestników, ale odbiliśmy się na biegu z przeszkodami, ponieważ zdobyliśmy pierwsze miejsce - podkreśla Lipko.Oprócz zakładowych zawodów, obok sceny mieści się strefa sportowa dla najmłodszych, a w niej m.in. tor przeszkód, strzelanie z łuku do celu oraz mini piłka nożna.- Strzelam z kolegą z łuku. - Próbowałem trafić w piłkę, ale nie do końca mi się to udało. - Bawię się fajnie - mówią dzieci.- Pracuję w klubie sportowym. Mamy u siebie dzieciaki i właśnie tak wyglądają zajęcia dla najmłodszych. Drabinki koordynacyjne to jeden z najważniejszych elementów naszych zajęć. Dzieci oczywiście mogą na tej trawie się pobawić. Mamy rzuty do celu, tam od nas dziewczyny też grają w piłkę - dodaje Katarzyna Mańka.O godz. 16.00 odbędzie się mecz piłki siatkowej, w którym zmierzą się siatkarki Grupy Chemika Police.Na miejscu oprócz sportowych atrakcji trwa również występ Teatru Lalek Pleciuga.