Skoczkowie odwiedzili Dzień Chemika [WIDEO 3X, ZDJĘCIA]

Mnóstwo atrakcji i goście specjalni w strefie Radia Szczecin na Dniu Chemika w Policach. Na polanie za Szkołą Podstawową numer 8 pojawili się Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek.

Pogoda i frekwencja dopisuje - mówi Kamil Stoch.- Super jest pojawić się w innym miejscu i spotkać się z kibicami z Pomorza Zachodniego - podkreśla Kamil Stoch.Skoczkowie czekają na was do godz. 19.00W Strefie Radia Szczecin odbył się również pokaz kulinarny z degustacją, przewodził nim Karol Studziński szef kuchni restauracji Romanesco w Wolinie.- Będziemy robić dwa rodzaje chłodnika, chłodnik z botwinki i buraczków oraz chłodnik z młodych ziemniaków ze śledziem. Będziemy też grillować łososia z ekologicznej hodowli. Później zaplanowana jest degustacja - zaznacza Studziński.O godz. 18:30 na scenie pojawi się Margaret. Sobotniego wieczoru zagrają dla was również Damian Ukeje oraz KOMODO.Impreza potrwa do godz. 23:00.