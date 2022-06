Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Samochód osobowy dachował na drodze krajowej nr 10. Do zdarzenia doszło między Suchaniem a Krąpielą.

Kierowca osobówki na trasie w kierunku Suchania próbował wyprzedzić inny pojazd, otarł się o niego, po czym zjechał do rowu i dachował.



Jedna osoba jest poszkodowana, to pasażerka samochodu. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.



Droga jest zablokowana. Na miejscu są służby.



Kierowcy jadą objazdem przez Słodkówko i Brudziewice.