Zdjęcie przesłał nasz Słuchacz Łukasz.

Wyjątkową fantazją wykazał się szczeciński kierowca i jego pasażerowie. Na dachu samochodu przewozili nadmuchany gumowy basen z palmami.

Żeby tego było mało nie był on przytwierdzony do bagażnika na dachu, ale trzymali go pasażerowie wystawiając ręce przez okno.



Srebrne Audi na ulicach Dąbia zauważyli internauci.