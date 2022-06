Przejazd kolejowo-drogowy w Dolicach będzie zamknięty dla kierowców

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Przejazd kolejowo-drogowy w Dolicach od poniedziałku zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kierowców.

Przez miesiąc będą tutaj trwały prace torowe przy przebudowie trasy między Poznaniem, a Szczecinem - mówi Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. - Zakres prac wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 6 czerwca do 4 lipca. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Trzebielewo, Krępcewo do Piasecznika. Dla pieszych zabezpieczono przejście w poziomie szyn. Prace będą prowadzone w taki sposób, żeby nie ograniczały ruchu pociągów.



Przejazd kolejowo-drogowy w Dolicach znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122. To najkrótsze połączenie między Suchaniem, a Pyrzycami.