Zesłanie Ducha Świętego. "Początek misji Kościoła"

Duccio, Zesłanie Ducha Świętego (fragment retabulum Maestà), 1308-1311, żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego

W niedzielę w Kościele Rzymskokatolickim uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Pięćdziesiątnica.

To pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania Chrystusa. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

kończy czas Wielkanocny w Kościele. Jest to też moment rozpoczęcia misji i ewangelizacji Kościoła.



Zesłanie Ducha Świętego to początek Kościoła - mówi o. Krzysztof Frąckiewicz, przeor szczecińskich dominikanów. - Apostołowie, którzy do tej pory byli zamknięci, zalęknieni, zasmuceni w Wieczerniku, wychodzą z tego Wieczernika i stają się zdolni głosić i świadczyć o Chrystusie.



- Kościół przez wszystkie wieki jest tworzony przez Ducha Świętego - dodaje o. Frąckiewicz. - Bez Ducha Świętego Kościół nie istnieje, Kościół nie może żyć, nie ma siły być tym, do czego jest powołany. My wołamy do Chrystusa, żeby dał nam Ducha Świętego i możemy też zwracać się wprost "Duchu Święty, przyjdź i odmień oblicze ziemi, tej ziemi".



Historia uroczystości sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.